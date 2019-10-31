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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 59'uncu gününde Haberi

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 59'uncu gününde Haberi

Ailelerin çadır önünde bekleyişi

Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü Teröristler Irak 

-Anne Cennet Kavaklı konuşması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 59'uncu gününde de devam ediyor. Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 59. gününe girdi. Gaziantep'ten gelen Cennet Kavaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı (24) için oturma eylemine katıldığını söyledi.

"Oğlumu çok özledim, bırakmalarını istiyorum" Oğlunun esir alındığını aktaran acılı anne Kavaklı, çocukları bırakılıncaya kadar oturma eyleminde olacaklarını kaydetti.
Kavaklı, "Çocuklarımızın bırakılacağını umut ediyorum. İnşallah tek benim oğlum değil, burada bulunan asker, polis ve PKK tarafından zorla dağa kaçırılarak örgüt mensubu yapılan ailelerin çocuklarının da bırakılacağına inancım tamdır. 5 yıl oldu oğlumu çok özledim, oğlumun hayali aklımdan çıkmıyor. Ne gündüzüm ne de gecem var. Oğlumu çok özledim bırakmalarını istiyorum" diye konuştu.

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