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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 55’inci gününde İzle

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 55’inci gününde İzle

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Annelerden görüntü
-Babalardan görüntü
-Dağa kaçırılan çocukların fotoğraflarından görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 55'inci gününde de devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 55'inci gününe girdi. HDP önünde 55 gündür oturma eylemi yaptıklarını söyleyen Fatma Akkuş, kızı Songül Akkuş'un (16) 2015 yılında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPJ'ye katıldığını ve kızını internet sitelerinde gördüğünü söyledi.

Akkuş, “Biri devam etse ikincisi benim, gücüm yetene kadar geleceğim. Bekliyoruz, çocuklarımızı göndersinler, bu kadar beklediğimiz yeter. Boş yol, onların akıllarında ne olduğu bizi ilgilendirmez, bizim çocuklarımızın üzerinden siyaset yapmasınlar göndersinler çocuklarımızı. Herkesi çağırıyoruz ama gelmiyorlar, korkuyorlar gelmiyorlar. Selahattin Demirtaş, bizlerin parayla oturduğumuzu söylemiş, kimse parayla oturmaz ve ciğerini parayla satamaz. Biz çocuklarımızı istiyoruz, ne parada ne de onların koltuklarında gözümüz var” dedi.

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