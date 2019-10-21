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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 49’uncu gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 49’uncu gününde

Ailelerden görüntü

Polis Salar Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Çocukların fotoğraflarından görüntü
-Cennet Kabaklı röportajı

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 49’uncu günde de devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 49’ncu gününe girdi. Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesi yolunda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı. Oğlu gelene kadar oturma eylemine devam edeceğini belirten acılı anne Kabaklı, "Artık bıraksınlar askerimizi, bütün evlatlarımızı. Kaçırılan esir askerlerimizi, kaçırılan polislerimizi hepsini bıraksınlar artık. Bırakana kadar da devam edeceğim oturmaya. Kış da olsa, kar da olsa, yaz da olsa, yağmur da olsa kalkmayacağım. Bıraksınlar, Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum, çocuklarımıza el atsın. 5 sene oldu. Bir anne olarak gücümüz kalmadı artık. Evlat acısı çok zor bir şey. Biz eşkıya değiliz, eşkıya kendileridir. Eşkıya olmasalardı zaten çocuklarımızı alıp da askerken kaçırmazlar" dedi.
(RK-YRT-
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