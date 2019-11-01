HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 2'nci ayına girdi

-Muhuttin Avunan konuşması

-Şehmus Kaya konuşması



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 2'nci ayına girdi. 2 aydır asker yeğeni için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan amca Muhittin Avunan, "Bütün dünya bilsin HDP bir taşeron örgüttür ve çocuklarımızı onlar götürmüşler. Nasıl götürmüşler ise öylede getirecekler” dedi.

Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 2’nci ayında da devam ediyor. Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 2 aydır oturma eyleminde. "Bütün dünya bilsin HDP bir taşeron örgüttür" İki aydır asker yeğeni için nöbette olduğunu belirten amca Avunan, 2 ay değil, 2 yıl, değil 10 yıl da geçerse kendisinin yeğeni için oturmaya devam edeceğini söyledi.



Avunan, "HDP’liler bizlere 'siz ne istiyorsunuz HDP’lilerden' diyor. Biz biliyoruz ne istediğimizi. Evladımız nereden gitmiş, kim götürmüş bunlar götürmüş. Öyle kapıların arkasında oturarak, biz onların çocuklarını götürmemişiz, valiye gitsinler, bilmem AK Parti'ye gitsinler gibi sözler söylemesinler. Bizlerde diyoruz, bizim çocuklarımızı üstüne basa basa diyoruz bizim çocuklarımızı HDP götürmüş. Bütün dünya bilsin HDP bir taşeron örgüttür ve çocuklarımızı onlar götürmüşler. Nasıl götürmüşler ise öylede getirecekler” diye konuştu.

2 aydır HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile oturma eylemi yapan ailelerden polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya ise, "Burada Diyarbakırlı anne babalar yok, burada Türkiye’nin 81 vilayetinden çocukları PKK tarafından kaçırılan anne ve babalar bulunuyor" şeklinde konuştu.

(SI-YRT-



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