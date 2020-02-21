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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününde Haberi

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününde Haberi

Ailelerden görüntü

Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Teröristler Irak 

-Cennet Kabaklı röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 172'nci gününe girdi. PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 172’nci gününde soğuk havaya rağmen devam ediyor. Gaziantep'te oturan anne Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı (24) için 172 gündür HDP il binası önüne oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Kabaklı, "Bugün 172 gündür ben buradayım. Evladımı almadan kalkmayacağım buradan, benim evladımı PKK kaçırdı, HDP, PKK aynı, 5 yıldan beri evlat hasreti yaşıyorum. Çok acı çekiyorum, gecem, gündüzüm belirsiz. Kar, kış yağmura rağmen buradayım, evladım gelmeden kalkmayacağım. 8 aile evladına kavuştu, hem seviniyoruz hem de üzülüyoruz. İnşallah benim evladım da gelir, bende aynı o mutluluğu yaşarım. Ben oğlumun bırakılmasını istiyorum, PKK ve HDP bıraksın" dedi.

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