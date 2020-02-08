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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 158’inci gününde Video

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 158’inci gününde Video

Ailelerin bekleyişi

Polis Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Hatice Levent konuşması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 158’inci gününe girdi. Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 158’inci gününde de soğuk havaya rağmen devam ederken, Kütahya’dan Diyarbakır’a gelen Hatice Levent, Bitlis’te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime’nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Levent, "Fadime’m yavrum seni çok özledim, ne olur kucağıma geri dön. Yavrum polis ve askerimize teslim ol sana hiçbir ceza vermeyecekler, ne olur sesimizi duyun. Bizim yavrularımızı bize versinler, Fadime'mi bana yollasınlar ve Fadime mi çok özledim. Fadime'm beni duyuyorsan devletimiz sana zarar vermez kaç gel teslim ol" dedi.
(SI-YRT-
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