HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 140’ıncı gününde Haberi

-Celil Begdaş konuşması

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 140’ıncı gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 140'ıncı gününde devam ediyor. Dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için 140 gündür oturma eyleminde olan baba Celil Begdaş evladına kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi.



HDP’lilerin çocuğunu kaçırdığını ve dağa gönderdiğini iddia eden baba Begdaş, “Benim oğlumu HDP’liler dağa kaçırdı. Nereden eminsin diye soracak olursanız benim oğlumun montu parti binasında çıktı. Ben oğlumu HDP’lilerden başka kimseden istemiyorum ve 140 gün değil 140 yıl da geçse oğlumu almadan gitmem buradan” dedi.

“Çocuğu hem dağa kaçırıyor hem de ödül veriliyor” Oğlunu kaçıranların sokakta elini kolunu sallaya sallaya gezdiğini belirten Baba Begdaş, “Benim oğlumu HDP'li olan Ümit, Erol, Amed Direniş Grubu ve Şehmus Aval isimli kişiler kaçırdı. Şehmus Aval geçtiğimiz gün serbest bırakıldı. Şehmus Aval BDP’nin geçtiğimiz gün yapılan kongresinde parti yönetimine seçildi, bir nevi kendisine ödül verdiler. Hem çocuklarımızı dağa kaçırtıyor hem de yönetimde ödül olarak görev veriliyor. Nasıl oluyor bu iş. 4 aydan bu yana ben buradayım ve her gün buraya geliyorum oğlum gittiğinden bu yana. Oğlumu almadan da buradan asla gitmeyeceğim” diye konuştu.





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