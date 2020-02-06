Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyor

HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyor

Ailenin bekleyişi

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Nizamettin Eşrefoğlu konuşması
-Aslıhan Eşrefoğlu
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır’ HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 157'nci gününde 81'e yükseldi. Dağa kaçırılan oğlu Hüseyin’in için HDP il binasına önündeki ailelere katılan baba Nizamettin ile anne Aslıhan, çocuklarının pişman olup geri dönmesini beklediklerini söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 157’inci gününde 81'e yükseldi. 2015 yılında İstanbul’da çalışan Hüseyin’in (25) babası Nizamettin ile annesi Aslıhan Eşrefoğlu, ikamet ettikleri Erzurum’dan HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.
Çocuğunun kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten baba Eşrefoğlu, "Çocuğum İstanbul’da çalışıyordu. 2015 yılında PKK’lılar tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Şuanda nerede olduğunu bilmiyoruz. Fakat pişman olup geri gelmesini istiyoruz ve devletine teslim olmasını bekliyoruz" dedi.
Anne Aslıhan Eşrefoğlu da çocuğunun PKK’lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, evladının sesini duyup teslim olmasını istedi. Aile daha sonra HDP önünde oturma eylemine katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı