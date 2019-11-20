Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin direnişi 79’uncu günde İzle

HDP önündeki ailelerin direnişi 79’uncu günde İzle

Ailelerden görüntü

Polis Oturma Eylemi Terör Örgütü Umutlu 

-Necibe Çiftçi konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 79'uncu gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 79’uncu gününe girdi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Necibe Çiftçi, tek bayrak altında yaşadıklarını ve tek bayrak altında öleceklerini dile getirdi. Çiftçi, "79 gündür biz burada mücadele ediyoruz, 79 sene olsa bile burada kalacağız. Kar ve yağmur yağsa bile mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımız mücadele etsinler, asker ve polislere karşı çıkmasınlar. Bizim çocuklarımızı askerlere teslim etsinler, diğer annelerde çocukları için gelsinler, kim çocuklarını seviyorsa orada kalmalarını istemiyorlarsa buraya gelip oturarak mücadeleye destek versinler. Anneler hepsi gelip el ele tutuşsunlar, çocuklarını burada bekleyerek asker güçlerine teslim etsinler. Biz tek bayrak altında yaşıyoruz, tek bayrak altında öleceğiz. Biz çift bayrak istemiyoruz, tek bayrak istiyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı