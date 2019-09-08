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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP önündeki aileleri tehdit edenlere soruşturma

HDP önündeki aileleri tehdit edenlere soruşturma

Arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Oturma Eylemi Terör Örgütü 


- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı basın yayın organlarında çocuklarının PKK terör örgütünün elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından, eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri ve çocuklarını kandırarak terör örgütüne HDP’lilerin götürdüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar’la başlamış ve akabinde 15 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır” denildi.
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