HDP önündeki ailelere destek ziyareti Haberi

-Ziyaretlerden görüntü

-Ağlayan ziyaretçilerden görüntü

-Ağlayan annelerden görüntü

-Şenay Başak röportaj

-sloganlardan görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Ankara’dan Diyarbakır’a gelen Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği üyeleri HDP il binası önünde çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ve 58 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan anneler ve ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Son olarak Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği üyeleri 58 gündür evlat nöbetine devam eden aileleri ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan anneler ve ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve grup adına açıklama yapan Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği Başkanı Şenay Başak, annelerin duasının silahlardan daha güçlü olduğunu dile getirerek onların yanında olduklarını aktardı. Başak, “Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği olarak yönetim kurulu ile birlikte bugünde analarımızın yanındayız. Biz bu vatanın evlatlarıyız ve vatanımızın evlatları olarak yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Bizim üzerimize düşen duyarlılık farkındalık oluşturmak, herkese sesleniyoruz, 81 milyon lütfen elinizi vicdanınıza koyun, bizim sorumluluğumuz bunlar, ülkemize sahip çıkmamız gerekiyor. Analarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, bizim üzerimize düşen görev bu, evlatlar bizim evlatlarımız. Onların yürekleri dağlanırken biz yerimizde oturamayız. Annelerin duası her şeyden daha güçlü, tüm silahlardan daha güçlüdür” dedi.

Ziyaretçiler ve aileler daha sonra "Kahrolsun PKK" sloganları attı.



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