Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerden ‘Asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘Asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerin görüntü

Düğün Konvoyu Polis Memuru Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Ailelerin asker selamı vermesi
-Röportajlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Barış Pınarı Harekatını asker selamı ile destekledi DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Barış Pınarı Harekatına asker selamıyla destek verdi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 44 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan 55 aileden, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoru nedeni ile başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması geldi. Asker selamı vererek harekatı destekleyen aileler, Mehmetçik’e dua etti. İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne ve babalar olarak Mehmetçik’e tam destek verdiklerini söyledi.

5 yıl önce İstanbul’da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürülen Ömer Gökçe’nin (24) babası Salih Gökçe ise, “Hepimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine Suriye’de savaşan Mehmetçikleri destekliyoruz. Onlara bol bol selam gönderiyoruz, Türk bayrağı dalgalandıkça bizim vatanımıza bir şey olmaz, onların hepsini öpüyorum” dedi.
10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa Biçer’in (18) babası Rauf Biçer de, “Barış Pınarı Harekatında olan güvenlik güçlerimize buradan son damla kanımıza kadar onların arkasındayız ve onları destekliyoruz, onlara teşekkür ediyoruz ve kan borcumuz var. Allah’ın selamı onların üzerinde olsun” diye konuştu.
Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın (24) babası Şevket Altıntaş ise, “Askere selam, Barış Pınarı Harekatına devam” diyerek askerlere selam gönderdi. Aileler, daha sonra Türk bayrağı açarak asker selamı verdi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı