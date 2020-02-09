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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği

HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği

HDP önünde toplanan aileler

Parmak Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Babaların kahrolsun PKK sloganları atması
-Ailelerin parti binasına girmek istemesi
-Güvenlik güçlerinin aileleri sakinleştirmesi
-Annelerin slogan atması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler ile partililer arasında gerginlik çıktı. Partililerin kendilerine parmak salladığını kaydeden aileler, 'Türk Kürt kardeştir HDP kalleştir' sloganı attı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı illerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor. Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken babalar ‘Kahrolsun PKK’ anneler de ‘Türk Kürt kardeştir HDP kalleştir’ sloganları attı. Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi.
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