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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
HDP önünde nöbet tutan anne evladına böyle kavuştu

HDP önünde nöbet tutan anne evladına böyle kavuştu

Çocuğun gelişi

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Annesine sarılması
-Sohbet etmesi
-Annenin ağlaması
-Cafer Ceylan’ın gitmesi

( DİYARBAKIR )- 98 gün HDP önünde evlat nöbeti tutan Hatice Ceylan, mutlu haberi aldı- Haberi aldıktan sonra sabırsızlıkla oğlunu bekleyen Hatice Ceylan, Cafer'ine kavuştu- Dağdan kaçan Cafer Ceylan: "Anne üzülme, kavuştuk işte" DİYARBAKIR

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hatice Ceylan, dağdan kaçan oğluna kavuştu. Annesine seslenen Cafer Ceylan, “Anne üzülme kavuştuk işte” dedi.
Çocuklara terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 99’uncu gününe girdi. 58 aile oturma eylemine devam ederken, ilk mutlu haber dün akşam saatlerinde geldi. 15 yaşındayken 4 yıl önce terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan Cafer Ceylan için 8 Ekim’de oturma eylemine katılan Hatice Ceylan oğluna kavuştu. Dün akşam saatlerinde Diyarbakır ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüklerinin çalışması sonucu iletişime geçilen Cafer Ceylan, terör örgütünden kaçarak devlete sığında. Şanlıurfa’daki işlemleri tamamlanan Cafer Ceylan, daha sonra Diyarbakır’a sevk edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne getirilen Ceylan, burada annesi ve babası ile hasret giderdi. “Anne üzülme, kavuştuk işte” Annesini oturma eyleminde gördükten sonra terör örgütünden kaçmayı kafasına koyan Cafer Ceylan, annesi ile buluşması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Anne Hatice Ceylan oğluna sımsıkı sarılıp gözyaşlarına boğulurken Cafer Ceylan ise, “Anne üzülme, kavuştuk” işte dedi.
Anne ve oğlu bir süre sohbet etti. Cafer Ceylan’ın daha sonra ifadesinin alınacağı ve işlemlerine başlanacağı öğrenildi.
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