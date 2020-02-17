Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu (3) - DİYARBAKIR İzle

HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu (3) - DİYARBAKIR İzle

- Anne Gevriye Ayhan'ın bekleyişi - Anne Gevriye Ayhan'ın kızı ile kucaklaşması ve fenalaşmasıHDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu - Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesinden oturma eylemine katılan anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızına 5 yıllık hasretin ardından sarıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu.Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.Merkez Kayapınar ilçesinden 13 Ocak'ta HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anne Ayhan, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı müjdeli haberle kızının Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu öğrendi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine, beraberinde iki oğlu ile gelen anne Ayhan, kızı Pelda ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.Duygusal anların yaşandığı buluşmada kızı Pelda'ya kavuşan Ayhan, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı, Kürtçe ağıt yaktı.Anne Ayhan bu sırada heyecandan baygınlık geçirdi.Pelda Ayhan, Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, örgütten kaçarak dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.Böylece Diyarbakır 'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 7'ye yükseldi.

Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi İstihbarat 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Vanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma GörüntüleriVanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı