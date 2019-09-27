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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı artıyor Haberi

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı artıyor Haberi

Eyleme yeni katılan annenin diğer anneler tarafından alkışlanması

Oturma Eylemi Terör Örgütü Kışla 

-Mehmet Nilifırka’ın annesi İmmihan Nilifırka konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 25'inci günde 47’ye yükseldi. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 25’inci gününde 47’ye yükseldi. 2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf bölümü öğrencisiyken iddiaya göre 22 yaşında kaçırılan Mehmet Nilifırka’ın annesi İmmihan Nilifırka, eyleme katılarak çocuğunun gelmesi için bekleyişe katıldı.
Oğlunun üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu belirten anne Nilifırka, "Çok başarılıydı. Oğlumu kandırdılar. İstanbul'a geldiğinde kimliği belirsiz kişilerce 21 Mart günü dağa götürüldü. Gittikten iki ay sonra internette fotoğrafını atmışlardı. Dağda olduğuna dair, hepsi de genç çocuktular. 4 yıldır onun hasretiyle yaşıyorum. Gelsin onu çok seviyorum. Yeter ki gelsin. Ailece onun özlemiyle yaşıyoruz. Gelsin perişanız" dedi.
Öte yandan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekleyişleri 25. gününde devam ederken, Aileler çocukları gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve hiçbir şekilde oturma eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.
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