Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 9'uncu günde 23'e yükseldi İzle

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 9'uncu günde 23'e yükseldi İzle

Ailelerin bekleyişi

Oturma Eylemi Terör Örgütü Trol 

-Polis ekiplerinin önlem alması
-Röportajlar
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 9'uncu gününde 23'e yükseldi.Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, eylemin 9'uncu gününde 23'e yükseldi. Bugün HDP il binası önüne gelen baba Mehmet Kahraman, oğlu Ercan Kahraman’ın 1999 yılında PKK tarafından kaçırıldığını ve bugüne kadar bütün kurumları dolaştığını fakat haber alamadığını belirterek oturma eylemine katıldı.
Oğlunun şu anda 40 yaşında olduğunu belirten acılı baba, 20 yıldır oğluna hasret yaşadığını ifade ederek, oğlunun bulunmasını istediğini söyledi.

Er Sedat'ın teyzeleri de eyleme katıldıVan’da vatani görevini yaptığı sırada akrabalarını görmek için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum’a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK’lılar tarafından sözde yol kontrolü yapıldığı sırada minibüsten indirilerek kaçırılan er Sedat Uslu'nun (28) teyzeleri Halime Şehitoğlu ile Macide Uslu da, 2015 yılından bu yana yeğenlerinden haber alamadıklarını ifade ettiler. Halime Şehitoğlu ve Macide Uslu, Sedat’ın annesi olmadığı için HDP il binası önüne geldiklerini ve yeğenlerine kavuşmadan buradan gitmeyeceklerini söylediler.Kızını internetten gördü, yıkıldıFatma Akkuş, kızı Songül Akkuş'un (16) 2015 yılında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPJ'ye katıldığını ve kızını internet sitelerinde gördüğünü söyledi.

HDP önündeki ailelere destek verip oturma eylemine katılan Fatma Akkuş, "Kızım geri dön, ne olursa olsun kızımsın, bağrıma basıyorum geri dön. Geri dönmesini istiyorum. Baban hastadır ne olur geri dön" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.HDP Diyarbakır il binası önünde ailelerin bekleyişi 9. devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı