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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 24'e yükseldi

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 24'e yükseldi

Ailelerden görüntü

A Haber Oturma Eylemi 

-Nihan Çiçek'ten görüntü
-Nihan Çiçek'in açıklaması
-detaylar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 24'e yükseldi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, eylemin 9'uncu gününde sayı 24'e yükseldi. Bugün HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, kızı Hatun Çiçek’in 5 yıl önce kocasının akrabaları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızının hasretinden bittiğini, bir gözünün pencerede, bir kulağının kapıda olduğunu belirten anne Çiçek, “Gönderen Elif A., Tuba A., kızımı gönderen bunlardır. Hepsi biliyorlar, bunlar kocamın akrabasıdır. Bunlar partilidirler kızımı göndermişler. Kızım 19 yaşında 5 yıldır gitti. Bir senesi bitti bana telefon geldi yaralanmıştı. Onlar bana haber verdi, parti bana haber verdi. Bir tane kız kapıya geldi bana haber verdi. Dedi anne, ‘Beni gönderen Eliftir, Tuba da biliyor. Ben gönderen bunlardır. Kandırıp gönderdiler.’ Rica ediyorum kızımı istiyorum. Kızım 3 ay öncesinde ağabeyimin oğluna verdim nişanlıydı. Kızım dedi, ‘bunlar beni kandırdılar’ aynı gün kızımı kandıranlar evi terk ettiler. Diyarbakır’dalar bu kızlar. Her gün gezip milleti kandırıyorlar. Kızımı gönderen demiş, ‘Bende doktorluk kazanayım, yaralı olduğunda gelir seni pansuman yaparım.' Hastayım, kimsem yoktur. Çocuklarım cezaevinde. Rica ediyorum, onlardan kızımı getirmelerini rica ediyorum. Onlarla bir ilgim yoktur. Kandıran bu kızlardır. 15 yıldır eşimi kaybettim. Kızımı babasız büyüttüm" dedi.
Anne Nihan Çiçek, daha sonra diğer annelerle oturma eylemine katıldı.

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