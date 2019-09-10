HDP önünde eylem yapan ailelere Trabzon'dan anlamlı destek

-Kaçırılan çocukların fotoğraflarından görüntü

-Taylan Cebi röportaj

-Abdullah ÖZer röportaj

-Forma ve kalem dağıtımından görüntü



( DİYARBAKIR ) -- Trabzon'dan gelip oturma eylemi yapan ailelere destek veren iki taraftar, ailelere kalem ve forma hediye etti DİYARBAKIR



- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7’nci günde 17'ye yükseldi. Ailelerin eylemlerini televizyondan gören Trabzonspor taraftarları, annelere desteğe gelerek kalem ve forma hediye etti. Taraftarlar, çocukların silah yerine kalem tutmaları, terör örgütü kıyafetleri yerine de forma giymeleri için çağrıda bulundu. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek her geçen gün artıyor. Son olarak Trabzonspor taraftarları da eylem yapan ailelerin yanına gelerek destek açıklamasında bulundu. Eyleme destek vermek için Trabzon’dan gelen Trabzonspor taraftarı Taylan Çebi ve Abdullah Özer, çocukları geri geldiğinde silah yerine kalem tutmaları ve forma giymeleri için ailelere kalem ve forma dağıttı.

Ailelerle bir araya gelen Taylan Çebi, gözyaşlarına hakim olamayarak çok duygulandığını söyledi.



Çebi, “Her zaman annelerin yanında olacağız, çocuklar gelene kadar buradayız. 2 kişi televizyondan gördük, kalktım geldim. Bütün Türk kardeşler bu bayrağın altında Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i ve Abaza'sı herkesi Çanakkale ruhu gibi buraya davet ediyorum” dedi.

"Silah değil de kalem tutmalarının mücadelesini vermeliyiz" Abdullah Özer ise, ailelere kalem ve forma hediye ettiğini dile getirerek çocukların terör örgütünün paçavralarını değil de forma giymeleri, silah değil de kalem tutmaları gerektiğini söyledi.



Özer, "Trabzon’dan geldim, çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelere destek vermek için dün akşam yola çıkarak buraya geldim. Bugün 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk günü, bu vesileyle çocuklarımıza silah değil de kalem tutmalarının mücadelesini vermeliyiz, çocuklarımıza silah tutturmak isteyenlere karşı tüm Türkiye olarak tek vücut olmalıyız ki bunu başarabilelim. Çocuklarımız terör örgütünün paçavralarını değil de, okul üniformalarını giymeleri arzu ediyoruz” diye konuştu.

HDP'nin önündeki oturma eylemi, 7'nci gününde 17 aile ile devam ediyor (MB-YRT-

