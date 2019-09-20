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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan ailelere Jırki ve Tatar aşiretlerinden destek Haberi

HDP önünde eylem yapan ailelere Jırki ve Tatar aşiretlerinden destek Haberi

Kanaat önderlerinin ailelerle görüşmesi

Kanaat Önderleri Aşiret Naat Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Arslan Tatar konuşması
-Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) HDP önünde eylem yapan ailelere Jırki ve Tatar aşiretlerinden destek - Şırnak’tan gelen Jırki ve Tatar aşireti temsilcileri ile kanaat önderleri, eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu DİYARBAKIR

- Şırnak'tan gelen Jırki aşireti temsilcisi Tahir Adıyaman ve Tatar ailesi temsilcisi Arslan Tatar ile kanaat önderleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 43 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 18'inci günde devam ederken, Şırnak'tan gelen Jırki ve Tatar aşireti temsilcileri aileleri ziyaret etti.Eylem yapan ailelerle tek tek görüşen ve sorunlarını dinleyen Arslan Tatar, oturma eylemi yapan annelerin yanında olduklarını göstermek amacıyla Şırnak'tan geldiklerini söyledi.

Anaların acılarını paylaşmaya geldiklerini belirten Tatar, “Ailelere onların yanında olduğumuzu söyledik. Artık bu saatten sonra kimse ölmesin diyoruz. Huzur, barış ve kardeşlik gelsin. Hep birlikte ülkemize sahip çıkalım. Şer odaklarını ve nifak tohumlarını bertaraf edelim. Bundan sonra çocuklarımızın eğitimiyle uğraşalım. Kan dökülmesine sebep olanları Allah kahretsin. Bu coğrafyada çok acılar çektik, analar artık ağlamasın” dedi.
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (ŞTSO) Başkanı Osman Geliş ise Şırnak’tan ailelerin acılarını paylaşmaya geldiklerini söyledi.

Geliş, “Annelerin ağladığı, annelerin mutlu olmadığı bir ülkede toplumun mutlu olması mümkün değildir. Bu ülkemizin büyük sorununa hepimizin el atıp artık kanın değil, güzelliklerin ve güzel günlerin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından kanaat önderleri ile aşiret temsilcileri daha sonra bölgeden ayrıldı.
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