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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor

HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor

Ailelerden görüntü

Ziyaretçiler Oturma Eylemi Gözyaşı Terör Örgütü 

-Ziyaretlerden görüntü
-Mustafa Levent Karahocagi konuşması
-Emine Kazdağlı açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde oturma eylemi başlatan alilere destek ziyaretleri devam ediyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 46 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Ailelere destek vermek isteyen siyasetçiler, STK’lar ve vatandaşlar HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek ailelerle bir araya geldi. Aileleri tek tek dinleyen ziyaretçiler, bir süre oturma eylemine katılarak daha sonra ayrıldı.x Ziyarete gelen AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, ailelere destek olmak için burada olduğunu eşi, yeğeni ve kardeşi ile ailelerin yanına geldiklerini söyledi.

Karadeniz Vakfı, Trabzonlu iş adamları ile bürokratlar, Ordu, Giresun, Rize, Artvin’den toplanarak ailelere destek ziyaretinde bulundu. Heyet adına açıklamalarda bulunan Emine Kazdağlı, habersiz, rızasız üstelik PKK terörüne hizmet için evlatları kaçırılan, kandırılan annelerin feryatlarının kendi feryatları olduğunu aktardı. Kazdağlı, "Terör fakirliğin ve gözyaşının da en mühim sebebidir. Biz PKK ve diğer tüm terör örgütlerini ve terör yöntemlerini lanetlediğimiz için buradayız” dedi.
(MB-
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