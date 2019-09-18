HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor

-İbrahim Bahşi konuşması

-İbtrahim Bahşi röportajı

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR )- Memur-Sen Elazığ temsilciği HDP önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti- Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi:- “Bu anaların gözyaşının dinmesini istiyoruz, bu yüzden buradayız”- "Sözde insan hakları ve demokrasiyi savunan örgütler niye bu anaların feryadına kulak tıkıyor" DİYARBAKIR



- Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi ve sendikaya bağlı 13 şube yöneticisi, kadın komisyon üyeleri ile birlikte Diyarbakır’da HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı oturma eylemine başlayan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Eylemin 16’ncı gününde 41 aile, çocuklarının kurtarılması için seslerini duyurmaya devam ederken, acılı ailelere de her geçen gün destek gelmeye devam ediyor. Son olarak Memur-Sen Elazığ il temsilciliği ailelerin yanına gelerek destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle bir süre görüşen Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, annelerden çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Diyarbakır annelerine Elazığ'daki annelerin selamını getirdiklerini söyledi.



Bahşi, “Bu bölgedeki insanımız da buradaki evlatlarımız da, hak ettikleri gibi okullarına giderler. İşte görüyorsunuz fotoğrafta ablamızın gösterdiği gibi Kur-an kursuna gider eğitimini alır. 10 yaşındaki çocuğun dağda ne işi var. Sözde insan hakları ve demokrasiyi savunan örgütler niye bu anaların feryadına kulak tıkıyor” dedi.

“Bu anaların gözyaşının dinmesini istiyoruz” Memur-Sen Elazığ temsilciliği olarak kadınlar komisyonları ile birlikte yürekleri evlat acısı ile yanan annelere destek verdiklerini kaydeden Bahşi, “Yıllar bu bölgedeki fakir fukara halkımız bu terör örgütünün pençesinde zulüm ve eziyet görüyor. Çocuklar okula gitmesi gerekirken, okuluna gidemiyor, eğitimini alamıyor. Çalışması ve herkes gibi bir aile düzeni olması gerekirken, maalesef sürekli bu bölgedeki insanımızın ve annelerimizin ciğeri sızlıyor, akan gözyaşı ve kan dinmiyor. Biz artık bu bitsin diyoruz. Bu annelerimiz yürekli ve cesur bir şekilde meydan okudular bütün dünyanın gözü önünde. Biz buradan diyoruz ki, bu millet et ve tırnak gibidir. Bu millet kardeştir. Yıllardır bu ülkede ve bu ümmet coğrafyasında insanlarımız Kürt, Türk ve Çerkez demeden herkes bir arada ümmet bilinciyle ve ümmet potasında erimiş ve yıllarca kardeşçe yaşamıştır. Biz yine bunu istiyoruz, bu anaların gözyaşının dinmesini istiyoruz ve bu anaların feryadının vicdan sahibi herkes tarafından duyulmasını ve bu ciğerlerinin ateşinin söndürülmesini istiyoruz. Bu yüzden buradayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi ile Memur-Sen’e bağlı 13 şube yöneticisi ve kadın komisyon üyeleri bölgeden ayrıldı.

