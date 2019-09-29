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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 27'nci günde 49’a yükseldi İzle

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 27'nci günde 49’a yükseldi İzle

Ailelerden görüntü

Helal Oturma Eylemi Ameliyat Irak 

-Sıddıka Tatlı röportaj
-Genel ve detaylar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aile sayısı 27'nci gününde 49’a yükseldi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27'nci gününde devam ediyor. 4 Kasım 2014'te Şanlıurfa’dan Mardin’e üniversite okumak için giden Aziz Tatlı, son sınıf öğrencisi iken yurtta bıraktığı valizi ve 'Anne hakkını bana helal et ben gidiyorum' notu ile ortalıktan kayboldu. 5 yıldır birçok yerde Aziz'i aradığını aktaran anne Sıdıka Tatlı, çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Anne Tatlı, "Oğlum Aziz Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde mimarlık bölümü son sınıfı okuyordu, kandırıp götürdüler. 22 yaşındaydı, şimdi ise 27 yaşına girdi, kasım ayında 5 yılı bitiyor. Hepsi aynı yılda gittiler, Siverek’ten geliyorum, 5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, hiçbir haber alamadım. Akşam saat 21.00'da yurt müdürü aradı, oğlumuzun olmadığını söyledi, arabamız yoktu komşumuzun arabasıyla gittik, valizini bırakmış ‘Anne hakkını bana helal et ben gidiyorum’ diye not bırakmış. Ölü mü, diri mi bilmiyoruz, 5 yıldır yastayız, sağ ise bize bir telefon açsın. Kayıp olduğu gibi ilan da verdik. Savaş zamanıydı, çok gezdik Kobani’ye gitti bulamadık. Ben de hastayım, yeni ameliyat oldum ayakta duramıyorum, berki beni görüyor. Aziz oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç, yeter artık ciğerimiz bitti" dedi.

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