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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 21'inci günde 46’ya yükseldi Haberi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 21'inci günde 46’ya yükseldi Haberi

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-HDP İl binası önünden görüntü
-Güzel Arslan röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 46'ya yükseldi. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 21’inci gününde 46’ya yükseldi. 2014 yılında askerden yeni gelen ve Muş’ta çalıştığı iş yerinin önünden kaçırılan Turan Arslan için HDP İl binası önünde oturma eylemine katılan anne Güzel Arslan, 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Arslan, "5 yıl önce dükkana gitti daha da görmedik. Askerden 5 ay önce gelmişti, dükkana gitti bir sabah gittik baktık dükkan kapalı. Aradık bulamadık, hiçbir yerden haber alamadık. Bende kardeşleri gördüm toplandığını bende katıldım. Oğlum duyuyorsa gelsin, 5 yıldır gözlerimizde yaş kalmadı” dedi.

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