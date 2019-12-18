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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi

Ailelerin bekleyişi

Öğretmen Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Hayvan 

-Anne Emni Bilgili konuşması

( DİYARBAKIR )- Oğlunun Almanya'da PKK’lılar tarafından kaçırıldığını belirten acılı anne Emine Bilgili:- "Oğlum beni bağrı yanık annelerden kılma ne olursun dön gel" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 60'a yükseldi. Oğlunun 3 yıl önce PKK tarafından Almanya’da kandırılarak dağa kaçırıldığını savunan anne Emine Bilgili, "Oğlum vatanına dön gel. Oğlum beni bağrı yanık annelerden kılma ne olursun. Bütün diğerlerine de sesleniyorum dönün gelin annelerin bağrını yakmayın" dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 107'nci gününde de devam ederken, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen aile sayısı 60’a yükseldi. Elazığ’dan Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önüne 107 gündür evlat nöbeti tutan ailelere katılan Emine Bilgili, oğlu İsmail Kantarcı’nın (26), 10 yaşından beri Almanya Dortmund’da öğretmen olan eski eşi Hüseyin Kantarcı’nın yanında olduğunu ve 2016 yılında oğlunun örgüt faaliyetlerine katıldığına dair bilgi aldığını, daha sonra bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi.

Oğlunun babasının yanında okul okuduğunu ifade eden Kantarcı, "Ne olduysa okulda oldu. Ben 3 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Babasından aldığım bilgiye göre, oğlum Almanya’da kandırılarak PKK’nın derneğine götürüyorlarmış, sonrada dağa götürdüklerini duydum" diye konuştu.
Oğlunun namaz kılan, büyüklerine saygılı küçüklerine de sevgisi olan bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran acılı anne, "Şimdi anlamadığım şey Kürtler ve Türkler diyorlar, ama en çok zararı da Kürtlere veriyorlar. İsmail oğlum namazında ve Kur'an okuyan bir insandı. Eğer beni duyuyor ve görüyorsan oğlum sen Müslümansın kafirlerin arasında ne işin var, vatanına dön gel. Oğlum beni bağrı yanık annelerden kılma ne olursun. Bütün diğerlerine de sesleniyorum dönün gelin annelerin bağrını yakmayın. Dağda hayvanlar bile yaşayamıyor siz nasıl yaşıyorsunuz orada" diye konuştu.
(SI-YRT-
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