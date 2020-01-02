HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti sürüyor

-Grubun ailerle görüşmesi

-Sezayi Biçer konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 122. gününde devam ederken, Beykozlu Ordulular Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri aileleri ziyaret etti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarında bulunan HDP il binası önüne gelen Beykozlu Ordulular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezayi Biçer ve yönetim kurulu üyeleri, ailelerin acısını paylaştıklarını söyledi.



Ailelerle tek tek görüşen Beykozlu Ordulular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezayi Biçer daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burada evlatları için eylem yapan ailelerin yanında olduklarını belirten Biçer, “Biz İstanbul Beykozlu Ordulular Derneği olarak Diyarbakır’da eylemde olan aileleri ziyarete geldik. 3 Eylül 2019’da başlatmış oldukları bu kutsal görevi canı gönülden destekliyoruz. Kıymetli annelerimizin ve babalarımızın her zaman yanındayız. İstanbullu, Beykozlu ve Ordulu annelerinde selamını annelere getirdik. Allah tez zamanda annelerin yavrularına kavuşması için dua ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından ailelerle görüşen grup daha sonra bölgeden ayrıldı.



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