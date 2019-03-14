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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- HDP'nin pankartı mahkeme kararıyla kaldırıldı

- HDP'nin pankartı mahkeme kararıyla kaldırıldı

Şanlıurfa

Polis Propaganda Mahkeme Kararı Polis Ekipleri Yerel Seçim 

-pankarttan detaylar
-sökülen pankartlar sonrası detay
-adliye detayı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da HDP tarafından kentin muhtelif yerlerine asılan "Li Diji Şer Aşiti" yazılı pankart, "Savaştan sonra barış bizimdir" anlamı taşıdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, HDP, 31 Mart yerel seçim propagandası kapsamında kentin muhtelif yerlerine Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart ve billboard astı. Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine HDP'nin seçim propagandası için kullandığı ve üzerinde Kürtçe 'Li Diji Şer Aşiti' yazılı pankart ve billboardlara 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı ve Türk Medeni Kanununun TMK) 7'nci maddesinin ihlal edildiği gerekçesi ile el konulmasına karar verdi. Karar sonrası pankartlar söküldü. Hakimliğin kararının ardından il merkezi ve ilçelerde asılı olan afişler, polis ekiplerince kaldırılarak, el konuldu. Pankartların sökülmesine HDP yöneticileri tepki gösterdi. (BB-SD-
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