HDP’nin Nevruz kutlama alanlarında evlere Türk bayrakları asıldı

-Nevruz kutlamalarından görüntü

-Halay çekenlerden görüntü

-Ateşten görüntü

-Aramalardan görüntü

-Binalardan görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Kutlama alanı yanındaki binalardan Türk Bayrakları dalgalandı ADIYAMAN



- Adıyaman’da HDP’nin düzenlediği Nevruz kutlamalarının bulunduğu alanda evlere Türk bayrakları asıldı. Adıyaman’da her yıl Nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği Mahmut Gürbüz Cami yanındaki alan bu yıl Nevruz Bayramı kutlamalarında boş kaldı. Nevruz alanı yanında bulunan binalarda oturan vatandaşlar ise balkonlarından Türk Bayrakları açtı. Vatandaşların fazla ilgi göstermediği Nevruz kutlamalarına, HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP MYK Üyesi Bedriye Yorgun ve vatandaşlar katıldı.

Türk Bayraklarının dalgalandığı binaların yanında yapılan Nevruz kutlamaları Nevruz ateşinin yakılması ve halaylar ile devam etti. Polis ekipleri Nevruz alanı çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. (CK)

