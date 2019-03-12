Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
HDP'nin mitingi sonrası olay

HDP'nin mitingi sonrası olay

Miting sonrası dağılan kalabalıktan detay

Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Kalaba Alabalık Arbede 

-Toma ve zırhlı polis araçlarından detay
-Kalabalık bir grup yolu trafiğe kapatıp lastik yakmasından detay
-TOMA ekipleri müdahale etmesinden detay
-Gösterici TOMA arkasına gecerek TOMA aracını taşlamasından detay
-Genel detay

( BATMAN ) - Batman'da bir grup, HDP mitingi sonrası ateş yakarak yolu trafiğe kapattı BATMAN

- Batman'dalar çıktı, bir grup ateş yakarak yolu trafiğe kapatırken, güvenlik güçleri de göstericilere müdahale etti. Batman'da HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımı ile miting düzenlendi.
Miting sonrası bir grup gösterici, alana yakın bir yerde lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, gruba müdahale ederek yakılan lastiği söndürüp yolu tekrar trafiğe açtı. Kısa süreli yaşanan arbededen sonra olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek, geniş güvenlik önlemi alındı.
İlgili Foto Galeriler
Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...
FETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi YakalandıFETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi Yakalandı
İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!
Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı