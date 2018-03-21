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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
HDP'nin Bakırköy'deki Nevruz etkinliği - Güvenlik önlemleri - İSTANBUL Haberi

HDP'nin Bakırköy'deki Nevruz etkinliği - Güvenlik önlemleri - İSTANBUL Haberi

- Alınan önlemlerden detaylarHDP'nin Bakırköy'deki Nevruz etkinliği - Etkinliğin yapılacağı Bakırköy Pazar Meydanı'na girişler devam ediyorİSTANBUL (AA) - HDP'nin Bakırköy Pazar Meydanı'nda düzenlediği Nevruz etkinlikleri için alana girişler sürüyor.Etkinlik için alana çıkan yollar, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Alanın İsmail Erez Bulvarı ve İncirli girişlerinde arama noktaları kurulurken, Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunun Bakırköy İstasyonu'na giriş ve çıkışlarda da aramalar yapılıyor.Sakıncalı görülen bayrak, flama gibi materyallerin alana sokulmasına izin verilmiyor.Yollar bariyerlerle ayrılırken, toplu taşıma araçlarıyla Marmara Forum ve İncirli civarına gelenlerin bazılarının HDP bayrakları taşıdıkları görüldü.
Çok sayıda polisin görev yaptığı bölgede, bazı yerlere TOMA'lar konuşlandırıldı.

Kırköy Polis Toplu Taşıma Kışla 

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