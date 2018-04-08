'HDP milletvekillerinin anlattıklarının doğru olmadığını ifade ettik' - TOKAT Haberi
"HDP milletvekillerinin anlattıklarının doğru olmadığını ifade ettik" - TOKAT
: - AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın açıklamasıTOKAT (AA) - AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulunda, HDP milletvekilleriyle ilgili konunun ele alındığını belirterek, "Komitenin, HDP milletvekillerinin şikayet dosyalarından ve HDP milletvekillerinin oraya gelip aktardıklarından bilgilendikleri için bilgilerinin hem eksik hem yanlış hem yanlı olduğunu konuşmalarımızda gözledik. Sorulan sorulara etraflıca açıklamalar yaptık. HDP milletvekillerinin anlattıklarının doğru olmadığını ifade ettik." dedi. PAB 138. Genel Kurulu'na katılan Türk Grubu Başkanı Çakır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gündem maddesi göç olan ve 5 gün süren genel kurulda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ilgili komiteye bir sunum yaptıklarını belirterek, "HDP milletvekillerinin neden tutuklandıklarını anlattık." ifadesini kullandı.Komiteye, Türkiye'deki tutuklu milletvekilleriyle ilgili yanlış bilgiler aktarıldığına işaret eden Çakır, "Elliden fazla HDP milletvekilinin dosyası komitede görüşülmekteydi. Gördüğümüz şudur; Komite, HDP milletvekillerinin şikayet dosyalarından ve HDP milletvekillerinin oraya gelip aktardıklarından bilgilendikleri için bilgileri hem eksik hem yanlış hem yanlı olduğunu konuşmalarımızda gözledik. Sorulan sorulara etraflıca açıklamalar yaptık. HDP milletvekillerinin anlattıklarının doğru olmadığını ifade ettik." diye konuştu. - "Terör örgütü ile mücadelemizin meşru olduğunu anlattık"Genel kurulda, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlattıklarını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:"HDP milletvekillerinin neden tutuklu olduğunu, bu tutuklamaların ya da kimi ihraçların siyasi faaliyetlerden kaynaklanmadığını, terörizme ve terörü övücü, meşrulaştırıcı beyanlarından dolayı yargılandıklarını, kimi terörist unsurlarla ilişkilerinin olduğunu ifade ettik. Otuz yılı aşkın süredir ne kadar insan kaybımız olduğunu, ne kadar maddi kaybımızın olduğunu ve terör örgütü PKK ile yaptığımız mücadelede ne kadar hasar gördüğümüzü anlattık. Böylece, terör örgütü ile mücadelemizin haklı, meşru, uluslararası hukuka uygun olduğunu uzun uzun heyete anlattık." - "Özsoy'un yapmak istediği orada yapay bir kriz çıkarmak"Çakır, genel kurulun son günü ülke raporlarının okunduğunu ve Türkiye'de tutuklu HDP milletvekilleriyle ilgili açıklanan rapora itiraz ettiklerini bildirdi.HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, PAB Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Çakır, şunları söyledi:"Bizim sunumlarımızın dikkate alınmadığını, gerekli özenin gösterilmediğini, temelsiz, asılsız suçlamaların devam ettiğini gözledik. Bunun üzerine ben söz aldım ve itiraz açıklaması yaptım. HDP Milletvekili Hişyar Özsoy ise bizim heyetimize hiçbir zaman katılmamıştır. Son açıklamada aniden ortaya çıkmış, orada belirmiş ve söz hakkı talep etmiştir. Yaptığı açıktır ki onun itirazda bulunmak değil de orada yapay bir kriz çıkarmak ve bunu bir propaganda malzemesine dönüştürmek ve medya gündemine taşımak..Yapmak istediği budur."