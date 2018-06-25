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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
HDP'lilerin kutlamasında polise taş atan gruba müdahale - ŞIRNAK Video

HDP'lilerin kutlamasında polise taş atan gruba müdahale - ŞIRNAK Video

- Bazı grupların Cudi ve Nur mahalleleri ile İdil Caddesi'nde polis araçlarına taşla saldırması - Polise taş atan gruba müdahale edilmesi - Gruplara, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edilmesiCizre'de HDP'lilerin kutlamasında polise taş atan gruba müdahaleŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde HDP'nin barajı aşması dolayısıyla partililerce düzenlenen kutlamalarda polise taş atan gruba müdahale edildi.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre HDP'nin barajı aşmasını kutlamak isteyen bazı gruplar, Cudi ve Nur mahalleleri ile İdil Caddesi'nde polis araçlarına taşla saldırdı.Polisin uyarılarına taşla karşılık vermeye devam eden gruplara, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.Göstericiler daha sonra ara sokaklara dağıldı.

Biber Gazı Polis 

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