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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
HDP'lilerin kutlamasında polise taş atan gruba müdahale - BATMAN Video

HDP'lilerin kutlamasında polise taş atan gruba müdahale - BATMAN Video

- Guruba müdahale - Polislerden görüntüler Batman 'da HDP'lilerin kutlamasında polise taş atan gruba müdahale - Müdahale sırasında çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındıBATMAN (AA) - Batman 'da HDP'nin barajı aşması dolayısıyla partililerce düzenlenen kutlamalarda polise taş atan gruba müdahale edildi.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre HDP'nin barajı aşmasını kutlamak isteyen bir grup, Turgut Özal Bulvarı'nda toplandı.Bu sırada güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş atıldı.Uyarılara rağmen taş atılmaya devam edilmesi üzerine gruba müdahale edildi.Müdahale sırasında çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.Grup üyeleri daha sonra ara sokaklara dağıldı.

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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