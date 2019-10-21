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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
HDP'lilere yönelik terör operasyonu - Kayapınar Belediyesi - DİYARBAKIR

HDP'lilere yönelik terör operasyonu - Kayapınar Belediyesi - DİYARBAKIR

- Diyarbakır Kayapınar Belediyesi önünden detaylar DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Jandarma Belediye Başkanı Propaganda Yakalama Kararı Terör Örgütü 

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