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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia edilen genç bulundu - DİYARBAKIR Haberi

HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia edilen genç bulundu - DİYARBAKIR Haberi

- Polisin anneye çocuğun bulunduğuyla ilgili haber vermesi - Anne Hacire Akar'a destek olmak için Diyarbakır HDP İl Binası önüne gelen yakınlarının ayrılması - Anne Hacire Akar'ın polis aracıyla oğluyla görüşmesi için emniyete götürülmesi - Yakınının açıklamasıHDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia edilen genç bulundu - Anne Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'a polisin ulaşmasının ardından HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemini sonlandırdıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da dört gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eylemi sona erdi.Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle sürdürdüğü eylem İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'a ulaşmasının ardından son buldu.Parti binası önüne gelen polis ekibi, Mehmet Akar'ın emniyette olduğu bilgisini anne Hacire Akar'a verdi. Anne Akar, oğlu ile ifade işlemi için götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görüştü.Bunun ardından oturma eylemine katılan aileye mensup diğer kadınlar da HDP İl Başkanlığı önünden ayrıldı.

Polis Aracı Polis Er Kadın Oturma Eylemi 

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