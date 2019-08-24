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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
HDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı - DİYARBAKIR

HDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı - DİYARBAKIR

- HDP'lilerin oturma eylemi yapan anneye ve yakınlarına müdahale etmesinden detaylar - Oturma eylemi yapan anne Hacire Akar'ın yakınlarının HDP'lilere tepki göstermesinden detaylar - Ekiplerin HDP binasına girmeye çalışanlara müdahalesiHDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı - Dört gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar ve ona destek veren kadınlar, HDP'lilerin saldırısına uğradı - Akar ve yakınları ile HDP'liler arasında yaşanan gerginlik polisin müdahalesiyle son bulduDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar ile yakını kadınlar HDP'lilerin saldırısına uğradı.Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla sürerken, binadan çıkan bir grup partili oturma eylemini takip eden gazetecilere "Niye sürekli görüntü çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Gruptakiler ardından kapı önündeki anne Akar ve yakını kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak için müdahalede bulundu.Bu sırada çevrede bekleyen Akar'ın yakını bir grup erkek de HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesi sonucu sona erdi.Daha sonra anne Akar ve destek veren kadınlar oturma eylemine devam etti.

Polis Nadan Oturma Eylemi Saldırı 

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