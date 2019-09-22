Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP'liler ile parti binası önünde eylem yapan aileler arasında gerginlik

HDP'liler ile parti binası önünde eylem yapan aileler arasında gerginlik

Ailelerden görüntü

Televizyon Polis Güvenlik Önlemi Arbede Oturma Eylemi 

-Feryatlardan görüntü
-Tepkilerden görüntü
-Çıkan arbededen görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına giren bazı partililerin, burada oturma eylemi gerçekleştiren annelerle dalga geçmesi ortamın gerilmesine neden oldu. Oturma eylemine katılan aileler, yaşanan duruma tepki göstererek kendilerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 20’nci gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren bazı kişilerin ailelerle dalga geçmesi gerginliğe neden oldu. Partililere tepki gösteren aileler, çocuklarını istediklerini ve kendilerine saygı duymaları gerektiğini söyledi.

Kızı Yasemin Ballı'nın 2014'te İstanbul'da çalışırken dağa kaçırıldığını belirten anne Yıldız Ballı, Selahattin Demirtaş'ın 'Annemsiniz, bacımsınız, kardeşimsiniz' cümlelerini hatırlatarak kardeşliğin bu olmadığını söyledi.

Ballı, "Selahattin Demirtaş televizyonlara çıkıp annemsiniz, bacımsınız, kardeşlerimsiniz diyor. Nerede kardeşlik nerede bacılık, Türkiye sesimi duysun, anne ve bacılar size sesleniyorum, biz bu evlatları öyle kolay şartlarda büyütmüyoruz. Evlatlarımızın bir yerine bir şey oldu mu içimiz yanardı. Şimdi dağdalar bizim çocuklar ne yapıyor, acaba elleri ve ayaklarına diken mi batıyor, o taşların arasına başlarını katıp yatıyorlar, annelerin bu zulme dur deme zamanı geldi ve geçiyor bile. Yeter artık yüreğimiz yanıyor, bayrağı koyuyor çocuklarımızın arkasına neymiş ölmüş. 2018’de benim kızım öldü diye ilan edildi nerede kızım. Hani ölüsü, hani dirisi. Çocuklarımız ölmesin yeter, bayrağımız, dinimiz, kuranımız ve Allah’ımız bir" dedi.
Yaşanan gerginlik sonrası polis parti binası önündeki güvenlik önlemini arttırdı. (MB-YRT-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı