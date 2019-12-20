HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı İzle

-Polis ekiplerinden görüntü -Belediye çalışanlarından görüntü -HDP’li vekil Remziye Tosun’dan görüntü -Kısa süreli gerginlikten görüntü -detay görüntüler
( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR
- Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttekin'in gözaltına alınması sonrası güvenlik güçleri, belediye binasında arama gerçekleştirdi. Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttek'in gözaltına alınması sonrası, Sur Belediyesi'nde güvenlik güçleri arama gerçekleştirdi. Aramanın bitmesinin ardından güvenlik güçleri, belediye çalışanlarını kimlik kontrolü yaptıktan sonra içeriye aldı. Sur Belediyesi binası önünde güvenlik önlemi oluşturulurken, bazı HDP'liler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım