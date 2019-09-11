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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP'li Mızraklı'nın İzmir'de bilim şenliğine katılmasına tepki - İZMİR

HDP'li Mızraklı'nın İzmir'de bilim şenliğine katılmasına tepki - İZMİR

- MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile röportajHDP'li Mızraklı'nın İzmir 'de bilim şenliğine katılmasına tepki - MHP İl Başkanı Veysel Şahin: - "Terör soruşturması nedeniyle görevden alınan bir belediye başkanının 'Amed belediye başkanı' diye tanıtılması bir vaka. İzmir li olarak Sayın Tunç Soyer'den bu kişinin bir bilim kongresine çağrılıp şov yaptırılmasının gerekçesini açıklamasını bekliyoruz"İZMİR (AA) - MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, terör örgütü PKK ile bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen bilim şenliğine katılmasına tepki gösterdi.Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaburun Belediyesi tarafından 4 - 7 Eylül tarihlerinde düzenlenen bilim şenliğine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte 19 Ağustos'ta görevden uzaklaştırılan Mızraklı'nın da katıldığını hatırlattı.Mızraklı'nın toplantıda "Amed büyükşehir belediye başkanı" olarak anons edildiğini ve bu görüntülerin de sosyal medyada yer aldığını vurgulayan Şahin, "Acaba orada hangi bilimi konuştular. Terör soruşturması nedeniyle görevden alınan bir belediye başkanının 'Amed belediye başkanı' diye tanıtılması bir vaka. İzmir li olarak Sayın Tunç Soyer'den bu kişinin bir bilim kongresine çağrılıp şov yaptırılmasının gerekçesini açıklamasını bekliyoruz." dedi.
Şahin, Tunç Soyer'in de Diyarbakır'a gideceği yönünde açıklamaları olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:" İzmir 'in belediye başkanından Kurtuluş Savaşı'nın yıl dönümünün yapıldığı günde Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılmış anaların ağıtlarına, gözyaşlarına gidip orada görmelerini beklerdik. Kendisi böyle talihsiz bir açıklama yapmış. Biz şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Kendisinden beklediğimiz bir hareketti. Bu malumun ilanından başka bir şey değil. Kendisi bunu hep yapıyor. Bizi üzen hadise Atatürk'ün partisine oy verdiğini iddia eden İzmir seçmenin buna tepkisiz kalması."

Sosyal Medya Belediye Başkanı Toplantı Terör Örgütü Bilim Şenliği 

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