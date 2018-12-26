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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
HDP’li Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

HDP’li Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Leyla Güven'in arşiv görüntüleri

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Gesi 


- HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Güven katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Avukatların savunmalarının ardından ara verilen duruşma sonrası mahkeme Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Ocak ayına erteledi. Güven, Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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