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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı

Görüntü Adliye dış detay. Çıkışı bekleniyor

Belediye Meclis Üyesi Meclis Üyesi Hapis Cezası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Göksu'nun fotosu

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. HDP'li Belediye Başkanı Göksu’nun, PKK üyeliğinden aldığı 7,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanınca Erzurum-Erzincan karayolunda durdurulan araçtan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Melike Göksu ile birlikte Karayazı Belediyesi'nin 2 HDP'li üyesi toplam 7 kişi gözaltına alındı. Başkan ve meclis üyeleri adliyeye sevk edildi. Karayaz'nın HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu'nun silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017 tarihinde 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine HDP’li Başkanı Göksu’nun gözaltına alındığı öğrenildi.
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