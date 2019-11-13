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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP'li İdil Belediyesine görevlendirme - ŞIRNAK

HDP'li İdil Belediyesine görevlendirme - ŞIRNAK

- İdil Belediyesi'nden görüntü - Belediye önünde alınan güvenlik önlemleriHDP'li İdil Belediyesine görevlendirme - Şırnak 'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ belediye başkan vekili olarak görevlendirildiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İdil Belediye Başkanı Songül Erden'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasının sürdüğü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Erden'in hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri kapsamında İdil Kaymakamı Zafer Sağ'ın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Bild Propaganda Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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