HDP’li Buldan: “İşinden atılanların işine geri dönmesinin olanaklarını sağlayacağız”

-HDP mitingine gelen vatandaşların slogan atması

-HDP bayrakları ile Türk Bayrağı’nın miting alanında bulunması

-Mitinge katılanların yüksek binalardan görüntüsü

-HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşması



( BATMAN ) BATMAN



- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin 16 Mayıs Şehir Stadyumu önünde düzenlediği mitingde Batmanlılara seslendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanından Batmanlılara seslenen Buldan, “Olağanüstü Hal ile yönetilen bu ülkede, Kanun Hükmünde Kararnameler ile işinden atılan, işinden olan akademisyenlerimizin, barış insanlarının, emekçilerin, sağlıkçıların hemen işine geri dönmesinin olanaklarını sağlayacağız” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, ortak bir yaşamda Türkiye’de kardeşçe ve eşitçe, özgürce yaşamanın olanaklarını sağlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Batman barıştan yana olan bir halktır. Batman kardeşlikten, sevgiden, umuttan ve inançtan yana olan bir halktır. Batman halkı barış istiyor, Batman halkı özgürlük istiyor, Batman halkı kardeşlik istiyor. Ama onların anlayışında savaştan başka bir şey yok. Onların anlayışında sadece savaş var, barış yok. Dün Başbakan Yıldırım bir kez daha ‘çözüm mözüm yok kardeşim’ demiş. Evet, çözüm olacak Sayın Yıldırım, çözüm olacak ama siz o çözümü göremeyeceksiniz. Çünkü siz 25’inde gidiyorsunuz. Kürdün, Alevi ve Sünni’nin, Ermeni ile Süryani’nin, kadın ile gencin bir arada ortak bir yaşamda ve bu ülkede, Türkiye’de kardeşçe ve eşitçe, özgürce yaşamanın olanaklarını sağlayacağız. Olağanüstü Hal ile yönetilen bu ülkede, Kanun Hükmünde Kararnameler ile işinden atılan, işinden olan; akademisyenlerimizin, barış insanlarının, emekçilerin, sağlıkçıların hemen işine geri dönmesinin olanaklarını sağlayacağız. İnanın bu bir rüya değil, inanın bu gerçekleşecek olan ve hayatımızda yeni bir dönem ve yeni bir sayfa açacak olan bir zaman dilimidir. İşte 24 Haziran bunun için anlamlıdır, bunun için kıymetlidir.” HDP’nin Batman mitinginde parti bayraklarının yanı sıra Türk bayrağının olması ise dikkatlerden kaçmadı.

