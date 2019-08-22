Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
HDP’li Başkan Ayhan Bilgen Savcılıkta ifade verdi İzle

HDP’li Başkan Ayhan Bilgen Savcılıkta ifade verdi İzle

Adliye'den genel ve detaylar

Sosyal Medya Propaganda Adliye Binası Milletvekili Terör Örgütü 

-Ayhan Bilgen'in adliyeden çıkışı
-Ayhan Bilgen'in gazetecilere açıklama yapması
-Bilgen'in adliye'den ayrılması

( KARS ) KARS

- HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, milletvekili olmadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Başkan Bilgen, hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla ifade vermek üzere Kars Adliyesi’ne geldi. Kars Cumhuriyet Savcılığına ifade veren Başkan Bilgen çıkışta gazetecilere açıklama yaparak, “Milletvekili olmadan önce adıma açılmış sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlarla ilgili ifadeye çağrılmıştım. Bu mesajlarla ilgili düşüncelerimi, yaklaşımımı ve bilgilerimi paylaştım. Bunun dışında bir şey yok, belediyeyle ilgili bir soruşturma süreci değil ya da başka bir şey yok. Sadece sosyal medya hesaplarımda yapılmış paylaşımlar” dedi.
Bu ifadenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mayıs ayında verdiği talimat olduğunu kaydeden Başkan Bilgen, Kayyum ile ilgili olmadığını da sözlerine ekledi. Bilgen, “Galiba zamanlama ile ilgili bir çakışmadan kaynaklanan bir durum. Bu dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ifadeye çağırılma Mayıs ayına ait bir talep. Şimdi ifade verme imkanı bulabildik, yoksa bu dönemle veya kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok” diye konuştu.
Ayhan Bilgen ve beraberindekiler daha sonra adliye binasından ayrıldı. (IÇ-AT)
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı