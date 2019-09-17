HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor

-İrfan Tatlıoğlu konuşması

-Ailelere keyfiya verilmesi

-Ailelerle görüşen dernek üyeleri

-Bazı aile bireylerinin dernek üyelerine sarılıp ağlaması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 15'inci gününde 38'i bulurken, her gün Türkiye'nin birçok noktasından Diyarbakır'a gerçekleşen ziyaretlerle HDP binası önündeki ailelere destek çığ gibi büyüyor.Son olarak Türkiye'nin birçok ilinden Diyarbakır'a gelen Yörük Türkmen Birliği'ne bağlı dernekler ve dernek üyeleri evlatları kaçırılan aileleri ziyaret ederek üzüntülerine ortak olup, destek mesajı verdi. Ziyarette konuşan Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Yörük Türkmen Dernekleri olduklarını belirterek, "Analarımız ile birlikte geldik. Hacı beylerimiz ile beraber geldik ve içimizde Döndü Anamız'da bulunmaktadır. Döndü anamız, Suriye'de askerler çıkarma yaparken gece kalkıp kurban kesip askerin alnına kurbanın kanını süren anamızdır. Sizlerin acısını paylaşmaya geldik. Sizlerin yanında olduğumuzu bildirmeye geldik. Artık bizler sizinle akraba haline geldik ve bütün derneklerin de selamını sizlere getirdik. Allah mübarek etsin ve bu direnişinizi kutluyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Yörük Birliği'ne bağlı dernek üyeleri ve Döndü Deveci, ailelerle tek tek ilgilenip sarılarak destek mesajı verdi. Yapılan ziyarette dernek üyeleri tarafından ailelere kendi gelenekleri olan Keyfiya hediye ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekilmesi ile ziyaret son buldu.

