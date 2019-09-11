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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HDP İl Başkanlığı önünde eylemdeydi, babasının acı haberiyle fenalaşarak bayıldı

HDP İl Başkanlığı önünde eylemdeydi, babasının acı haberiyle fenalaşarak bayıldı

Fenalaşan kadından detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Ticari Taksi Oturma Eylemi Sağlık Ekipleri Özel Okul Ölüm Haberi 


- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP il binasına gelerek oturma eylemi başlatan ilk aile olan Şahap Çetinkaya'nın kardeşi hastanede hayatını kaybetti. 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' diyerek eylemin sembol ismi haline gelen Aysel Bozkurrt, babasının ölüm haberini eyleme destek sırasında aldı. Bozkurt, sinir krizi geçirip bayıldı.Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Şahap Çetinkaya'ya, yeğeni Aysel Bozkurt da destek vermiş, HDP'lilerle girdiği tartışmada 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza, sizin çocuğunuz hangi özel okulda okuyor, eşiniz hangi plajda' diyerek eylemin sembol ismi haline gelmişti.Amcasına destek vermek için bugün de HDP il binası önüne gelen Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini eylem sırasında aldı. Babası Celal Çetinkaya'nın ölüm haberini alan Aysel Boazkurt, sinir krizleri geçirip fenalaştı. Aysel Bozkurt'un HDP il binası önünde feryadı yürekleri dağlarken, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.Bozkurt, sakinleştikten sonra cenaze işlemleri için ticari taksi ile hastaneye geçti.
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