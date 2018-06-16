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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
HDP Hakkari’de miting yaptı

HDP Hakkari’de miting yaptı

Kalabalıktan görüntüler

Güvenlik Güçleri Alabalık Hava Muhalefeti Muhalefet 

-Nihat Akdoğanın konuşması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Halkın Demokrasi Partisi (HDP) tarafından Hakkari'de miting düzenledi.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde düzenlenen miting alana giriş yapanlar güvenlik güçleri tarafından üst tarafından geçirilerek içeri alındı. Mitinge Hakkari il, ilçe, köy, mezra ve çevre illerden binlerce kişi katıldı.
Hakkari Milletvekili adayları Leyla Güven, Sait Dede ve Özgür Zeydanolu seçim otobüsünde halka seslenerek, kendileri için bir oy bile çok önemli olduğunu belirterek, Hakkari halkı ile gurur duyduklarını ifade ettiler. Mitinge katılması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle mitinge katılamayan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yerine Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan konuşma yaptı.
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