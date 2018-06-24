HDP Eş Genel Başkanı Temelli oyunu kullandı

-Temelli'nin oy kullanması

-Okuldan çıkış ve açıklama



( VAN ) - VAN



- HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Adayı Sezai Temelli, oyunu kullandı. HDP Eş Genel Başkanı ve birinci sıra Van Milletvekili Adayı Temelli, oyunu seçim bölgesi olan Van'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde kurulan 1068 nolu sandıkta kullandı. Sabah saatlerinde oy kullanacağı okula gelen Eş Başkan Temelli’ye HDP milletvekili adayları ve partililer eşlik etti. Oy sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Temelli, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. (YLM-ŞAK-

