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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli - MUŞ

HDP Eş Genel Başkanı Temelli - MUŞ

- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin salona gelişi - Sezai Temelli'nin konuşması"Başarıya imza atacağız" - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Bu yerel seçimlerde 2014'deki gibi bir başarıya imza atacağız"MUŞ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu yerel seçimlerde 2014'deki gibi bir başarıya imza atacağız." dedi.
Temelli, HDP'li bazı milletvekilleriyle geldiği Muş 'taki bir düğün salonunda partililerle buluştu.Burada yaptığı konuşmada Temelli, demokrasi, insan hakları ve hukuk konusunda taraf olanların yan yana gelmesi gerektiğini belirtti.
"Artık yeni bir siyaset geliyor. Şimdi yerelden başlayarak iktidara HDP gelecek." diyen Temelli, şöyle devam etti:"Ben salona girdiğimde HDP'nin seçim şarkısı çalıyordu. Bu bizim 2014 yerel seçimlerdeki şarkımızdı. Aradan 5 yıl geçti yine yerel seçimlere gidiyoruz. Bu yerel seçimlerde 2014'deki gibi bir başarıya imza atacağız. Hem de 2014'deki başarından çok daha iyi bir seçim olacak."

Yerel Seçimler Yerel Seçim 

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