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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: “Mansur Yavaş'a HDP kazandıracak”

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: “Mansur Yavaş'a HDP kazandıracak”

Temelli'nin açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

Televizyon Lyon 


- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz" dedi.
Bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçilirse HDP oyları ile seçileceğini söyledi.

Temelli, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır” dedi.

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